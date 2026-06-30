Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

35-Jähriger ist beim Baden im Rhein ertrunken

  30.06.2026 Rheinfelden

Ein 35-jähriger Slowake aus der Region Möhlin ist am Freitagabend beim Baden im Rhein bei Rheinfelden ertrunken. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, meldeten gegen 19 Uhr mehrere Personen, dass der Mann beim Baden mit Kollegen im Rhein ertrunken sein dürfte. Der Rheinrettung ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote