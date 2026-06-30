35-Jähriger ist beim Baden im Rhein ertrunken

Ein 35-jähriger Slowake aus der Region Möhlin ist am Freitagabend beim Baden im Rhein bei Rheinfelden ertrunken. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, meldeten gegen 19 Uhr mehrere Personen, dass der Mann beim Baden mit Kollegen im Rhein ertrunken sein dürfte. Der Rheinrettung der Feuerwehr Rheinfelden gelang es, den Mann mit einem Rettungsboot aus dem Wasser zu ziehen und zusammen mit der eingetroffenen Ambulanz Reanimationsmassnahmen einzuleiten. Er wurde ins Spital gebracht, verstarb dort jedoch einige Stunden später. Die Kantonspolizei hat zusammen mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen. Ein weiterer Unfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag. Gegen 1 Uhr ging die Meldung ein, wonach in Laufenburg ein Mann im Rhein am Schreien sei. Offenbar habe er keine Luft mehr. Die umgehend aufgebotenen Rettungskräfte, unter anderem auch die Deutsche Polizei, konnten einen 43-jährigen Deutschen retten und in Spitalpflege bringen. (mgt/nfz)