32 Teams und 30 Grad

Erfolgreiche Kubb-Premiere in Laufenburg

Am letzten Juni-Wochenende kam es in Laufenburg zu einer Premiere: Der Kubb Club Laufenburg (KCL) lancierte zum ersten Mal ein Kubb-Turnier im Fricktal.

Zufrieden schauen die Organisatoren Romeo Erhard, Thomas Galbier und Matthias Kunath auf einen gelungenen Event zurück. Denn nicht nur die heisse 30-Grad-Marke wurde bei bestem Sommerwetter geknackt. Auch hatten sich 32 Kubb-Teams aus der gesamten Deutschschweiz für das Turnier, welches in Stärkeklassen für ambitionierte und beginnende Spieler unterteilt war, angemeldet.

Tour-Dominatoren überzeugten

Fast pünktlich gingen die Duelle um den Pokal für das Fricktaler Kubb Derby und seinen kleinen Bruder, das Schlossberg Derby, in die erste Runde. Nach der Vorrunde und einer Mittagspause folgte am Nachmittag die K.o.-Phase mit den Ausscheidungsspielen. Während einige ambitionierte Kubb-Favoriten in den Playoffs ausschieden, konnten sich die Dominatoren «Tent it up» der kubbtour.ch (der gesamtschweizerischen Kubb-Liga) im Final durchsetzen und den vermutlich schönsten Pokal des Fricktals für ein Jahr mit nach Hause nehmen.

Hauptsache Spass

Für die Kubb-Beginner im Schlossberg waren die Duelle und das Wetter nicht weniger heiss. Der Spass stand aber immer im Vordergrund und vor allem die aus dem Fricktal angemeldeten Kubb-Teams genossen die Teilnahme sichtlich. Nach den Finals und der Preisverleihung senkten sich die Temperaturen wieder und die Plätze rund um die KCL-Bar füllten sich für einen Siegestrunk oder ein Trost-Cüpli.

Der KCL-Vorstand dankt seinen Mitgliedern und Helfern für eine gelungene Veranstaltung und hofft auch im nächsten Jahr auf rege Teilnahme aus der Region, wenn es wieder heisst: «Auf zum Rumble in the Freaktal Jungle». (mgt)