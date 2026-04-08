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31 Diplome wurden überreicht

  08.04.2026 Laufenburg
Erfolgreiche Absolventen. Foto: zVg
Erfolgreiche Absolventen. Foto: zVg

Die Musikschule Region Laufenburg feierte die erfolgreichen mCheck-Test-Absolventen.

Der mCheck ist ein Stufentest, welcher jährlich vom Verband Aargauer Musikschulen initiiert und von der Musikschule durchgeführt wird. Der Test ist freiwillig und dient der Standortbestimmung ...

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