31 Diplome wurden überreicht

Der mCheck ist ein Stufentest, welcher jährlich vom Verband Aargauer Musikschulen initiiert und von der Musikschule durchgeführt wird. Der Test ist freiwillig und dient der Standortbestimmung ...

Die Musikschule Region Laufenburg feierte die erfolgreichen mCheck-Test-Absolventen.

Der mCheck ist ein Stufentest, welcher jährlich vom Verband Aargauer Musikschulen initiiert und von der Musikschule durchgeführt wird. Der Test ist freiwillig und dient der Standortbestimmung der Schülerinnen und Schüler im Instrumentalunterricht in sechs Entwicklungsstufen. Der feierliche Anlass wurde vom Musikschulleiter Stefan Büchi geleitet und moderiert. Nachdem er das Publikum begrüsst hatte, hielt er einige Zahlen zum mCheck 2026 für die Anwesenden fest. Unter anderem wurden 31 Musizierende auf 11 verschiedenen Instrumenten getestet und aus allen, bis auf einer Vertragsgemeinde der Musikschule Region Laufenburg, war mindestens eine Schülerin oder ein Schüler mit dabei.

Zwischendurch wurde beispielsweise auf der Gitarre, dem Cornet oder auch dem Akkordeon ein musikalischer Beitrag präsentiert. Die Besuchenden durften sich dabei entspannt zurücklehnen.

Normalerweise hat an der mCheck-Feier in Laufenburg jeweils ein Gast noch die Ehre, ein paar Worte ans Publikum und die Absolvierenden zu richten. Nicht so in diesem Jahr. Diesmal wurden die anwesenden Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Lehrpersonen interviewt. Mit Fragen wie: «Wie war die Notentheorie und die Gehörbildung für dich?» oder «Müsst

ihr Eltern viel Motivationsarbeit leisten während des mCheck?» oder «Kannst du als Lehrperson auch vom mCheck profitieren?», wurde der Puls gefühlt, wie sich die Stufenprüfungen für die verschiedenen Parteien anfühlen. Es entstand dabei eine tolle Stimmung und es gab spannende Interaktionen im gesamten Publikum. Gespannt und voller Stolz durften alle mCheck-Test-Absolventen nach zweieinhalb Monaten Prüfungsvorbereitung ihre wohlverdienten Diplome entgegennehmen. Insgesamt wurden von der Vereinspräsidentin Julia Weiss 31 Diplome überreicht.

Zum Schluss bedankte sich Stefan Büchi für die hervorragende Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen, welche die letzten Monate die Schülerinnen und Schüler für die Musikprüfung vorbereitet haben und verabschiedete sich dankend vom Publikum, bevor er alle Anwesenden zu einem Apéro einlud und der Abend bei anregenden Gesprächen ausklang. (mgt)

Noch immer können sich interessierte Schülerinnen und Schüler für das kommende Schuljahr anmelden.

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urg