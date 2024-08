30. Fricker Strassenfest

Am Mittwoch, 14. August, findet bereits zum 30. Mal das vom Verschönerungsverein Frick organisierte Fricker Strassenfest statt. Um 18 Uhr fällt der Startschuss für das traditionelle und bei der Bevölkerung beliebte Fest.

Mitten in Frick, auf der gesperrten und in eine Festmeile verwandelten Hauptstrasse, sorgt Marcus Hasler mit den Lumpazis mit guter Musik für unbeschwerte Stunden. Die Besucher erwartet ein vielseitiges kulinarisches Angebot: Fackelspiesse, Würste vom Grill, Raclette, Fisch, Kebab, Pizza, Crêpes, Kuchen, Glace und vieles mehr wird von diversen Vereinen mit viel Herzblut angeboten. Auch ein vielseitiges Getränkeangebot steht bereit. Beste Voraussetzungen für eine gewohnt gute Stimmung und angeregte Gespräche mit anderen Festbesuchern in dieser einmaligen Atmosphäre. Der Eintritt ist frei. Verschiebedatum bei schlechter Witterung: Donnerstag, 15. August. Eine Verschiebung des Festes wird auf der Homepage der Gemeinde Frick publiziert. (mgt)

