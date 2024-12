Gabriel Kramer lässt sein Jubiläumsjahr ausklingen

Wenn ein Jahr erfolgreich beginnt, so soll man es auf die gleiche Art und Weise abschliessen. Dies haben sich die Organisatoren der Kultschüür Laufenburg und der einheimische Künstler Gabriel Kramer gedacht. Von Januar bis März feierte Kramer sein 30-Jahre-Bühnenjubiläum mit sechs ausverkauften Auftritten in diversen Formationen und einer Ausstellung über seine künstlerische Tätigkeit.

Nun gibt es nochmals zwei Konzerte von Gabriel Kramer, diesmal als Solointerpret. Sie finden am Freitag, 27. Dezember, 20 Uhr sowie am Samstag, 28. Dezember, 20 Uhr, statt. Gabriel Kramer spielt sich quer durch 30 Jahre Bühnenschaffen: Vom Volkslied via Matter und Dylan bis zum Folksong, gewürzt mit Anekdoten aus einer erlebnisreichen Zeit (Reservationen sind möglich an 0041 62 874 30 12 oder reservation@kultschuer.ch).

Dazu findet im Obergeschoss eine Ausstellung mit ganz neuen Bildern statt. Gabriel Kramer hat im Oktober Leute beim Beantworten einer Frage porträtiert. Die Antworten sind nun in Zeichnungsform zu bewundern. Die Ausstellung ist geöffnet: Donnerstag, 26. Dezember, 18 bis 20 Uhr; Freitag, 27. Dezember, 18 bis 22 Uhr; Samstag, 28. Dezember, 18 bis 22 Uhr; Sonntag, 29. Dezember, 15 bis 18 Uhr und Montag, 30. Dezember, 18 bis 20 Uhr. Der Künstler ist jeweils anwesend.

Mit diesem Event beschliesst die Kultschüür ein intensives erfolgreiches Jahr mit gesamthaft 46 öffentlichen Veranstaltungen. Als Höhepunkte des Jahres bezeichnet Betriebsleiter Martin Willi die Events rund um das Jubiläum von Erich Kästner, das «Dinner mit Marlene» sowie das Konzert mit Ina Paule Klink und ihrer Band. Auch im Jahr 2025 werden wieder international erfolgreiche Künstlerinnen und Künstler in der Kultschüür auftreten wie Peter Pfändler, Hanspeter Müller-Drossaart, Pasquale Aleardi und Mia Aegerter. (mgt)