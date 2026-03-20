3. «STUBETE» IN DER ITTENTHALER «SONNE»

Bereits zum dritten Mal organisierte die Laufenburger Ländlerkapelle «tubetänzig» und das Gasthaus zur Sonne in Ittenthal eine «Stubete». Um 11 Uhr eröffneten «tubetänzig» traditionsgemäss die «Stubete» im bis auf den letzten Platz ...

Bereits zum dritten Mal organisierte die Laufenburger Ländlerkapelle «tubetänzig» und das Gasthaus zur Sonne in Ittenthal eine «Stubete». Um 11 Uhr eröffneten «tubetänzig» traditionsgemäss die «Stubete» im bis auf den letzten Platz besetzten «Sonnen»-Saal. Es folgten verschiedene Formationen, aus der Region «d’Stärneföxler» und «Sanysaidap», wie auch die Zwillingstöchter des verstorbenen grossen Komponisten Heinz Merz. Es war mit Roman Schmidig aus der Innerschweiz auch ein bekannter Musiker aus der Sendung «Potzmusig» vor Ort.

Ebenfalls anwesend war Doris Erdin, die Akkordeon- und Schwyzerörgli-Lehrerin aus Gansingen und Leiterin der Akkordeon-Gruppe Frick. Rund 25 Musikerinnen und Musiker, darunter mit Annette und Kristine Fischer aus Kanada auch zwei Auslandschweizerinnen, nahmen teil. Im Laufe des Nachmittags wurden spontan mehr als zehn Stubete-Formationen zusammengestellt und zum Schluss gab es ein Gesamtspiel, bei dem auch das bekannte Stück «Am Himmel stoht es Sternli z’Nacht» präsentiert wurde. (mgt)