Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

3. «STUBETE» IN DER ITTENTHALER «SONNE»

  20.03.2026 Laufenburg
Foto: zVg
Foto: zVg

Bereits zum dritten Mal organisierte die Laufenburger Ländlerkapelle «tubetänzig» und das Gasthaus zur Sonne in Ittenthal eine «Stubete». Um 11 Uhr eröffneten «tubetänzig» traditionsgemäss die «Stubete» im bis auf den letzten Platz ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote