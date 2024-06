3. RANG FÜR DIE MG WITTNAU

Am Musiktag in Oberrüti gelang der MG Wittnau ein hervorragender Auftritt. Der Konzertvortrag mit dem Wettbewerbsstück «Golden Peak» von Thierry Deleruyelle traf beim Publikum auf grosse Begeisterung und erfüllte die Musikanten und Musikantinnen mit gutem Gefühl. Auch die Parade-Darbietung mit dem Marsch «Fahrt’s Marsch» von Mario Bürki war sehr gelungen. Mit 85,25 Punkten erreichte die MG den hervorragenden 3. Rang. Zur krönenden Feier des Tages wurde am Festakt das langjährige Vereinsmitglied Nadja Mettauer für 25 Jahre aktives Musizieren zur Kantonalen Veteranin geehrt. (mgt) Foto: zVg