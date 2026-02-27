27. Prix Rotary music

er usikalische örderwettbewerb für Kinder und Jugendliche aus den Regionen Zurzach, Brugg und Laufenburg findet am Samstag, 7. März 2026, in der Aula Schinznach-Bad (Schulhausstrasse 31) statt. Ab 13.30 Uhr präsentieren junge Musikerinnen und Musiker ihr Können vor Jury ...

er usikalische örderwettbewerb für Kinder und Jugendliche aus den Regionen Zurzach, Brugg und Laufenburg findet am Samstag, 7. März 2026, in der Aula Schinznach-Bad (Schulhausstrasse 31) statt. Ab 13.30 Uhr präsentieren junge Musikerinnen und Musiker ihr Können vor Jury und Publikum. Die Preisverleihung erfolgt um 17 Uhr (anschliessend Apéro). Ein weiterer Höhepunkt ist das Preisträgerkonzert am Sonntag, 8. März, um 16.00 Uhr, ebenfalls in der Aula in Schinznach-Bad.

Der Prix Rotary music wird von den Rotary Clubs Zurzach-Brugg, Brugg-Aare-Rhein und Laufenburg-Fricktal in Zusammenarbeit mit regionalen Musikschulen organisiert und dient der nachhaltigen Förderung des musikalischen Nachwuchses. (mgt)

Weitere Informationen: www.prixrotary.ch