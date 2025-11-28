266 Päckli für Kinder und Erwachsene

Kürzlich haben über 20 Personen aus der Freien Evangelischen Gemeinde und dem Christlichen Zentrum mitgeholfen, beim Stand vor der Migros Rheinfelden Päckli zu packen. Viele Kunden und Kundinnen haben fleissig für die Aktion eingekauft und so konnten an Ort und Stelle 172 ...

Kürzlich haben über 20 Personen aus der Freien Evangelischen Gemeinde und dem Christlichen Zentrum mitgeholfen, beim Stand vor der Migros Rheinfelden Päckli zu packen. Viele Kunden und Kundinnen haben fleissig für die Aktion eingekauft und so konnten an Ort und Stelle 172 Päckli für Kinder und Erwachsene unter anderem mit Hygieneartikeln, Süs-sem und Lebensmitteln gefüllt werden. Die Pakete wurden dann in den warmen Räumen des Christlichen Zentrums Rheinfelden liebevoll in Geschenkpapier gewickelt und zu den anderen gestapelt, die schon vorab abgegeben wurden. Insgesamt traten 266 Weihnachtspakete die Reise von Rheinfelden nach Osteuropa an und werden dort vielen Menschen in Not eine grosse Freude bereiten. Ohne die vielen Spenden wären nicht so viele Weihnachtspäckli zustande gekommen. (mgt)