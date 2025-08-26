Immobilien
2500 Eintritte und ein geplatzter Auftritt

  26.08.2025 Rheinfelden
Der Freitagabend war ausverkauft: Rund 1000 Leute sahen «Der Pinguin meines Lebens». Foto: Janine Tschopp
Der Freitagabend war ausverkauft: Rund 1000 Leute sahen «Der Pinguin meines Lebens». Foto: Janine Tschopp

Das Wetter spielte nicht immer mit, trotzdem zählte das Openair-Kino Rheinfelden in diesem Jahr insgesamt rund 2500 Besucherinnen und Besucher. Ein Wasserschaden sorgte für einen kleinen Dämpfer.

Valentin Zumsteg

Das Openair-Kino Rheinfelden erlebte in diesem ...

