250 Schilder und ein zweites Leben für Bar und Beiz

Das Regionalturnfest 2024 Sulz-Laufenburg im Aufbau

Die Turnfamilie Sulz bereitet sich aktuell auf die bevorstehende Wettkampfsaison vor. Dies mit dem Highlight, am eigenen Regionalturnfest Sulz-Laufenburg (RTF) aktiv teilzunehmen. Parallel zu den Trainings laufen die Vorbereitungen zum RTF. Sowohl im Organisationskomitee als auch in Sub-Oks werden die Planungen vorangetrieben.

In den vergangenen Wochen wurden die Beschriftungen und Wegweiser für das Turnfest erstellt, um allen die Orientierung auf dem Festgelände zu erleichtern. In vielen Vorbereitungsstunden wurden die Vorlagen für die Wegweiser und Schilder erstellt. An den Arbeitstagen konnten so die vorgefertigten Holzschilder grundiert und anschliessend mit den entsprechenden Schriftzügen bemalt werden. Es werden noch einige Einsatzstunden benötigt, um die insgesamt rund 250 Beschilderungen fertigzustellen. Darüber hinaus haben die Vereinsmitglieder auch an der Bar «Zweiter Frühling» und der Beiz «Näscht», die von der Badenfahrt übernommen wurden, Arbeiten vorgenommen. Diese Bauten wurden baulich so angepasst, dass sie nun perfekt auf das Festgelände des Regionalturnfests passen. Am RTF werden sie zum zweiten Leben als «Römer-Bar» und «Bier-Näscht» erwachen. Das Organisationskomitee des RTF ist stolz, durch die Übernahme und den Wiederaufbau der beiden Festbeizen einen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten. Die Beizen werden auch nach dem Turnfest weiterbestehen. Für eine Baute wurde bereits der nächste Abnehmer gefunden. Für die zweite Beiz wird noch nach einem neuen Besitzer gesucht.

Das Ressort Personal sucht aktuell noch weitere freiwillige Helfer. Es werden noch fleissige Hände für den Auf- und Abbau während des Zeitraums vom 3. bis 28. Juni gesucht. Für den Auf- und Abbau sind 944 Einsätze eingeplant, davon wurden bereits 679 Einsätze vergeben. Neben spezifischen Helfern wie Pneuladerfahrern oder Tiefbauern werden auch Bauallrounder gesucht. Es sollte somit für alle Freiwilligen das Passende dabei sein. Weiter gibt es auch noch diverse offene Einsätze während des Festbetriebs, die zu belegen sind. Interessierte können sich direkt über das Onlinetool auf der Homepage www.turnfest2024.ch/Helfende">www.turnfest2024.ch/Helfende für ihren gewünschten Einsatz eintragen. Alle Mitwirkenden sind zum Helferfest im August eingeladen. Ausserdem werden unter allen Helfern drei tolle Hauptpreise verlost.

Mit jedem Schritt, den die Organisatoren und Helfer unternehmen, rückt das sportliche Grossereignis näher und verspricht ein Highlight im Veranstaltungskalender der Region zu werden. (mgt)

www.turnfest2024.ch