Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

25. Fricktaler Abendschwinget

  01.03.2026 Gipf-Oberfrick, FOKUS
Auch in Oberfrick werden die Jungschwinger im Kurzholz zu sehen sein.
Auch in Oberfrick werden die Jungschwinger im Kurzholz zu sehen sein.

Am 27. Juni wird das Areal des Werkhofs in Gipf-Oberfrick zur Schwingarena. Die 25. Austragung des Fricktaler Abendschwinget gastiert dieses Jahr im oberen Fricktal. (nfz)

Am 27. Juni wird in Gipf-Oberfrick geschwungen

Der Abendschwinget gastiert dieses ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote