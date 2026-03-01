25. Fricktaler Abendschwinget

Am 27. Juni wird das Areal des Werkhofs in Gipf-Oberfrick zur Schwingarena. Die 25. Austragung des Fricktaler Abendschwinget gastiert dieses Jahr im oberen Fricktal. (nfz)

Nachwuchs-, sowie Aktivschwinger werden sich beim diesjährigen Abendschwinget des Schwingklubs Fricktal in Gipf-Oberfrick rund um das Areal des Werkhofes, Grimselstrasse 1 im Wettkampf messen. Ebenfalls wird es eine Wettkampfanlage für die Steinstösser geben. Diverse Formationen werden zudem für Unterhaltung sorgen.

Ludwig Dünner

Bereits zum 25. Mal wird der Fricktaler Abendschwinget ausgetragen. In einem Turnus führt der Schwingklub Fricktal jährlich ihr Rangschwinget durch. Alle zwei Jahre findet er in Möhlin statt, wo der Schwingklub Fricktal auch sein Domizil hat. In diesem Jahr wird jedoch Gipf-Oberfrick am Samstag, 27. Juni, Austragungsort sein.

Grosszügige Gastgeber und Sponsoren

Das OK des Abendschwingets 2026, unter der Leitung von Vereinspräsident Thomas Stocker, freut sich über die Gastfreundschaft der Gemeinde Gipf-Oberfrick. Der Anlass findet auf dem Areal des Werkhofs an der Grimselstrasse 1 statt. Das zehnköpfige OK ist sehr dankbar, dass teilweise bestehende Infrastrukturen genutzt werden dürfen. Der gedeckte Platz ersetzt das Festzelt, und die Schwingarena wird auf der Wiese hinter dem Gebäude aufgebaut. Geschwungen wird auf vier Sägemehlplätzen.

Die Organisatoren schätzen sowohl die grosszügige Unterstützung der Gemeinde als auch jene des örtlichen Gewerbes, das den Anlass materiell und finanziell mitträgt. Auch private Sponsoren und Gönner sind herzlich willkommen. Ohne diese wertvolle Unterstützung wäre die Durchführung des Abendschwingets nicht möglich.

Spannende Wettkämpfe zu erwarten

Der Abendschwinget startet wie gewohnt am Morgen mit den Nachwuchsschwingern. Für den Jungschwingertag werden – wie in den vergangenen Jahren – rund 150 Teilnehmer erwartet. Die jungen Athleten kämpfen um die begehrten Eichenzweige, und alle erhalten einen Einheitspreis. Die Aktivschwinger beginnen ihren Wettkampf am Nachmittag, der bis in den Abend hinein dauern wird. Rund 70 Athleten werden erwartet, darunter sicher auch einige Eidgenossen aus der Nordwestschweiz sowie die Fricktaler Aktivschwinger. Der Sieger darf sich erneut über einen Lebendpreis freuen: Das Siegerrind wird auf dem heimischen Betrieb der Betriebsgemeinschaft Müller/ Schmid in Gipf-Oberfrick gezüchtet. Auch die Steinstösser der nationalen Spitze werden sich mit dem Fricktaler Gedenkstein messen.

Kulinarik und Unterhaltung

Neben den sportlichen Wettkämpfen sorgen Alphorn- und Örgeliformationen auf und neben der Arena für musikalische Unterhaltung. Nach den Wettkämpfen dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf weitere Acts auf dem Festplatz freuen.

Für das leibliche Wohl sorgt eine Festwirtschaft, die Speisen und Getränke anbietet. Am Abend wird zudem eine Bar in einem separaten Zelt betrieben, in dem ein DJ für Stimmung sorgt.