2200 NFZ-Schatzsucher im Fricktal unterwegs

In eigener Sache: NFZ-Schatzsuche in Schwaderloch und Wegenstetten

Die Schatzsuche der Neuen Fricktaler Zeitung hat diesen Sommer und Herbst wieder viele Menschen motiviert, mit der Schatzkarte unterwegs zu sein.

Walter Herzog

Dieses Jahr war eine Schatzkiste in der Südwestecke des Fricktals, in Wegenstetten versteckt, die andere im Nordostzipfel in Schwaderloch. Beide Touren führten durch die schöne Natur, an manchen Stellen mussten auch anspruchsvolle Steigungen bewältigt werden. Wie die vielen positiven Rückmeldungen und Fotos mit strahlenden Kindern, Mamis und Papis, Grosseltern, Tanten und Onkeln beweisen, haben alle dabei viel Gfreuts erlebt. Sie alle haben nicht nur die Schatzkiste erfolgreich gefunden, sondern etwas noch viel Wertvolleres erlebt: Sie haben gemeinsam eine schöne und abwechslungsreiche Zeit in der Natur verbracht.

Nach den schönen und zuweilen auch heissen Sommertagen erlebte die Schatzsuche in den letzten, etwas kühleren Herbstwochen nochmals einen Ansturm. Für einmal konnten mit Wegenstetten und Schwaderloch kleinere Dörfer kennengelernt werden. Gerade in Wegenstetten bot dies Gelegenheit, die Gemeinde nicht nur beim grossen Dorffest zu besuchen, sondern auch die Besonderheiten rund ums Dorf herum zu erkunden. Der Weg führte denn auch beispielsweise am Skilift Föhrlimatt vorbei, welcher in schneereichen Wintern zu einer regionalen Attraktion wird. Das äusserts positive Echo unserer Schatzsucher erfüllt uns als Organisatoren wiederum mit grosser Freude. Dies gibt uns viel Schwung, auch im nächsten Jahr weiterzumachen! Nach den Schatzsuchen der vergangenen Jahre in Laufenburg, Rheinfelden, Frick, Möhlin, Magden, Gipf-Oberfrick, Wallbach, Zeihen, Stein, Kaisten, Mettauertal, Kaiseraugst, Rheinfelden, Laufenburg, Schwaderloch und Wegenstetten halten wir bereits jetzt Ausschau, in welchen Fricktaler Gemeinden wir im nächsten Jahr auf Schatzsuche gehen können. Lassen Sie sich überraschen. Seit Beginn der NFZ-Schatzsuche im Jahre 2016 haben sage und schreibe über 18 000 Personen die Schatzkisten gesucht, gefunden – und meistens mit der richtigen Zahlenkombination auch öffnen können. Doch zuweilen kam es auch vor, dass sich das Zahlenschloss nicht öffnen liess, weil eine Zahl falsch gelesen, gar verwechselt, oder das Schloss verkehrt in die Hand genommen wurde. Dank hilfreichen Tipps von Seiten der Organisatoren konnten die meisten enttäuschten Kinderaugen dennoch zum Strahlen gebracht werden.

Ein gutes Schatzsuche-Team

Ein solches Projekt kann natürlich nur erfolgreich durchgeführt werden, wenn Menschen, Unternehmen und Gemeinden mit ihrem Engagement mithelfen. Die NFZ bedankt sich daher herzlich bei allen beteiligten und unterstützenden Personen, Gastgemeinden und Firmen. Ein ganz besonderer Dank gilt dem Schatzsuche-Team mit Daniel Müller, Daniela Hämmerle, Susanne Hörth und Böbbi Mahrer. Sie haben mit grossem Elan und viel Herz das Projekt betreut und erfolgreich umgesetzt. Dank gebührt jedoch auch den «Hütern» und grosszügigen Gastgebern der beiden Schatzkisten, Anita Buser mit ihrem Team vom Volg in Wegenstetten und Dominique und Thomas Eckert-Fütz vom Restaurant Bahnhöfli in Schwaderloch. Neben den Monatsverlosungen konnte die NFZ als Höhepunkt zum Abschluss am Dienstag die fünf Goldvreneli verlosen. Die glücklichen Schatzsucher und Gewinner sind Jana Meier (Zeihen), Justin Otz (Möhlin), Moritz Hänggi (Mumpf ), Lena Körkel (Zeiningen) und Jana Ackermann (Kaisten). Wir gratulieren den Gewinnerinnen und Gewinnern herzlich und danken den Fricktaler Raiffeisenbanken für die Partnerschaft und allen kleinen und grossen Schatzsucherinnen und Schatzsuchern fürs Mitmachen. Die NFZ freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Sommer!