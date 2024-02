22 Prozent mehr Bussen als im Jahr 2022

Polizeistatistik 2023 in der Gemeinde Stein

«Aus dem Geschäftsbericht 2023 der Regionalpolizei unteres Fricktal sind für unser Dorf interessante Statistikzahlen herauszulesen», schreibt die Gemeinde Stein in einer Mitteilung. So betrug die sichtbare Präsenz der Regionalpolizei in Stein 729 Stunden. Ebenfalls im vergangenen Jahr wurden in der Gemeinde weitere 753 Stunden durch die Patrouillen eines privaten Sicherheitsdienstes geleistet.

Die Regionalpolizei wurde im vergangenen Jahr 121 Mal zu Einsätzen in Stein aufgeboten. Der Verkehrsunterricht fand in 13 Schul- und Kindergartenabteilungen statt. Bei sechs durchgeführten Alkoholtestkäufen musste ein Verstoss festgestellt werden. Es geht dabei um Verkauf von Alkohol an Jugendliche. 98 Rechtshilfegesuche von anderen Amtsstellen mussten bearbeitet werden.

Geschwindigkeitskontrollen

Weiter wurden 16 Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dies mit einer Gesamtmessdauer von 936 Stunden. Die Zahl der gemessenen Fahrzeuge liegt bei 94 230. Es ergaben sich 839 Übertretungen. Damit lag die Übertretungsrate bei 0,9 Prozent. Zur Gemeinde Stein wird im Bericht angemerkt, dass mehr Messungen mit dem Lasergerät in der Tempo-30-Zone durchgeführt wurden. Die Einnahmen aus Geschwindigkeitsbussen in Stein beliefen sich 2023 auf 51 000 Franken. Dies ist eine Zunahme von 22 Prozent gegenüber dem Jahr 2022.

Ordnungsbussen nach Strassenverkehrsgesetz wurden in der Höhe von gesamthaft 42 330 Franken ausgestellt. Davon stammen 11 140 Franken aus den Kontrollen des ruhenden Verkehrs durch den von der Gemeinde eingesetzten Sicherheitsdienst. Über das ganze Zuständigkeitsgebiet der Regionalpolizei unteres Fricktal wurden 333 Ordnungsbussen wegen Nichtbeachten eines Fahrverbots für Motorwagen ausgestellt. Im Jahr 2022 waren es lediglich 94. Wie Stein in seiner Mitteilung dazu festhält, sei dem Geschäftsbericht zu entnehmen, dass diese starke Zunahme primär durch Kontrollen in Kaiseraugst und Stein resultiere.

«Über die Präsenz und die Tätigkeit der Kantonspolizei in unserem Dorf liegen uns keine Angaben vor», wird abschliessend durch Stein vermerkt. (mgt/nfz)