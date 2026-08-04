Gratis ins Openair-Kino Rheinfelden

Gratis ins Openair-Kino Rheinfelden04.08.2026 Rheinfelden
Vom 18. bis 22. August findet auf dem Schalanderplatz der Brauerei Feldschlösschen in Rheinfelden wieder das Openair-Kino statt. Es wird eine tolle Auswahl an Filmen gezeigt und zuvor wird das Publikum jeweils musikalisch unterhalten.
Die Neue Fricktaler Zeitung verlost 8 x 2 Tickets ...
Vom 18. bis 22. August findet auf dem Schalanderplatz der Brauerei Feldschlösschen in Rheinfelden wieder das Openair-Kino statt. Es wird eine tolle Auswahl an Filmen gezeigt und zuvor wird das Publikum jeweils musikalisch unterhalten.
Die Neue Fricktaler Zeitung verlost 8 x 2 Tickets für den Dienstag (Hallo Betty), Mittwoch (Glennkill: Ein Schafskrimi) oder Donnerstag (Der Teufel trägt Prada 2). Filmbeginn ist um zirka 21.30 Uhr. Die ersten acht NFZ-Abonnentinnen oder -Abonnenten, welche am Mittwoch, 12. August, zwischen 14 und 14.10 Uhr auf die Nummer 061 835 00 03 anrufen, gewinnen je zwei Tickets (bitte Tag mitteilen). Die Neue Fricktaler Zeitung wünscht viel Glück.
(nfz)