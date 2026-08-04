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FRICKTAL IN BILDERN

  04.08.2026 Fricktal
Foto: Peter Rufli
Foto: Peter Rufli

FRICK FEIERTE UNTER DEN KASTANIEN
Am 1. August, um 11.30 Uhr, versammelten sich die ersten Besucherinnen und Besucher zur Bundesfeier auf dem Schulhausplatz der Schule Dorf, wo die Gemeinde einen Begrüssungstrunk offerierte. Um 13.30 Uhr wurde die Feier ...

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