FRICKTAL IN BILDERN

FRICK FEIERTE UNTER DEN KASTANIEN Am 1. August, um 11.30 Uhr, versammelten sich die ersten Besucherinnen und Besucher zur Bundesfeier auf dem Schulhausplatz der Schule Dorf, wo die Gemeinde einen Begrüssungstrunk offerierte. Um 13.30 Uhr wurde die Feier ...

FRICK FEIERTE UNTER DEN KASTANIEN

Am 1. August, um 11.30 Uhr, versammelten sich die ersten Besucherinnen und Besucher zur Bundesfeier auf dem Schulhausplatz der Schule Dorf, wo die Gemeinde einen Begrüssungstrunk offerierte. Um 13.30 Uhr wurde die Feier durch die Musikgesellschaft Frick eröffnet. Es folgten die Begrüssung durch Gemeindeammann Daniel Suter und die Festansprache von Ständerat Thierry Burkart. Die Bundesfeier wurde musikalisch weiter vom Jodlerklub Frick begleitet. Auch in diesem Jahr war es der Männerchor Frick, der sich um das leibliche Wohl der Gäste kümmerte.

(sir)