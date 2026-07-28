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FRICKTAL IN BILDERN

  28.07.2026 Fricktal
Foto: Simone Rufli
Foto: Simone Rufli

WARTEN AUF WASSER

Das Bachbett der Sissle im Grenzgebiet der Gemeinden Eiken und Oeschgen ist vollständig ausgetrocknet. Weiter bachaufwärts, in Oeschgen, führt die Sissle noch Wasser, aber es steht.

Im Rahmen des Projekts Sissle 2030 werden in den Gemeinden ...

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