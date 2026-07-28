FRICKTAL IN BILDERN

Das Bachbett der Sissle im Grenzgebiet der Gemeinden Eiken und Oeschgen ist vollständig ausgetrocknet. Weiter bachaufwärts, in Oeschgen, führt die Sissle noch Wasser, aber es steht.

WARTEN AUF WASSER

Das Bachbett der Sissle im Grenzgebiet der Gemeinden Eiken und Oeschgen ist vollständig ausgetrocknet. Weiter bachaufwärts, in Oeschgen, führt die Sissle noch Wasser, aber es steht.

Im Rahmen des Projekts Sissle 2030 werden in den Gemeinden Frick, Oeschgen, Eiken und Sisseln über eine Strecke von 8,8 Kilometern Massnahmen zur Revitalisierung vorgenommen (aktuell gerade in Frick im Stieracker) oder wurden bereits umgesetzt. Dabei wird der Querschnitt strukturiert, Altarme und Auen werden reaktiviert und mit Bewuchs innerhalb der Sohle soll künftig eine aktive Abkühlung des Wassers in Hitzeperioden erreicht werden.

(sir)

GESPERRT BIS MITTE SEPTEMBER 2026

Die SBB ersetzen für rund 2 Millionen Franken die Wegüberführung Rain zwischen Frick und Gipf-Oberfrick durch eine neue Brücke. Die Vorbereitungsarbeiten haben im April begonnen, seit dem 20. Juli ist die bestehende Überführung aus dem Jahr 1906 nun für den Strassen-, Velound Fussgängerverkehr gesperrt. Die Vollsperrung dauert gemäss SBB bis Mitte September 2026.

Auf dem Baustellenplatz in Kranreichweite neben der Überführung wird derzeit an der neuen Brücke gearbeitet, unten auf Niveau der Gleise laufen die Vorbereitungen für den Abbruch der alten Überführung.

(sir)

