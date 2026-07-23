Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

FRICKTAL IN BILDERN

  23.07.2026 Fricktal
Foto: zVg
Foto: zVg

GROSSARTIGER JAZZ-ABEND IN EFFINGEN

Kürzlich spielte die Wynavalley Oldtime Jazzband auf dem Schulhausplatz in Effingen. Die 6-köpfige Jazzband, bestehend aus Peter C. Beyeler, Shilo Buck, Werner Gisin, Max Keller, Walter Daetwyler und Rudolf Morgenthaler, ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote