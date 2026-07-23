FRICKTAL IN BILDERN

GROSSARTIGER JAZZ-ABEND IN EFFINGEN

Kürzlich spielte die Wynavalley Oldtime Jazzband auf dem Schulhausplatz in Effingen. Die 6-köpfige Jazzband, bestehend aus Peter C. Beyeler, Shilo Buck, Werner Gisin, Max Keller, Walter Daetwyler und Rudolf Morgenthaler, begann ihr Konzert mit dem Savoy Blues und beendete es mit dem Royal Garden Blues als Zugabe. Die Musiker spielten – neben Blues – auch Ragtime, Swing und Dixieland. Sie präsentierten ihr Können mit Titeln aus der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Peter C. Beyeler führte durch das Programm und gab auch das ein oder andere Mal Anekdoten zu den Titeln zum Besten. Die zahlreichen Besucher konnten an diesem lauen Sommerabend eine gelungene Darbietung geniessen und mitswingen.

(mgt)