FRICKTAL IN BILDERN

Die Vereinsreise führte nach Appenzell. Nach dem Mittagessen im Restaurant Säntis, direkt am Landsgemeinde-Platz, stand der Workshop «Appenzeller Naturjodel – Taalleschwinge ond gradhäbe» auf dem Programm. Ein Appenzeller Sänger in der Tracht brachte ein Stück hörbare Appenzeller Tradition näher, und innert kürzester Zeit sangen alle einen vierstimmigen Jodel, nämlich ein «Chlausezäuerli». Auch das Talerschwingen gelang mal mehr, mal weniger. Gut gelaunt bummelte man noch durch Appenzell. Besonders ein Modegeschäft mit einem grossen Sortiment an Sommerhüten wurde quasi durch den Frauenverein eingenommen. Eine Dame kaufte sich sogar ein Pyjama, das nicht heisse, sondern kühle Nächte verspricht. Die Antwort, ob das Versprochene auch gehalten wurde, ist uns die Dame noch schuldig. Alles in allem eine runde Sache war dieser Ausflug.

(mgt)

