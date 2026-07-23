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FRICKTAL IN BILDERN

  23.07.2026 Fricktal
Foto: zVg
Foto: zVg

Die Vereinsreise führte nach Appenzell. Nach dem Mittagessen im Restaurant Säntis, direkt am Landsgemeinde-Platz, stand der Workshop «Appenzeller Naturjodel – Taalleschwinge ond gradhäbe» auf dem Programm. Ein Appenzeller Sänger in der Tracht brachte ein Stück hörbare Appenzeller ...

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