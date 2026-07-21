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FRICKTAL IN BILDERN

  21.07.2026 Fricktal
Foto: zVg
Foto: zVg

Die Schüler der 1. bis 5. Klasse des christkatholischen Unterrichts in Obermumpf trafen sich Mitte Juli zum Abschlussnachmittag. Mit dem Postauto fuhr die Unterrichtslehrerin Gaby Hasler mit den Kindern nach Schupfart, wo sie von zwei weiteren Schülern erwartet wurden. Trotz heissen ...

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