FRICKTAL IN BILDERN

Die Schüler der 1. bis 5. Klasse des christkatholischen Unterrichts in Obermumpf trafen sich Mitte Juli zum Abschlussnachmittag. Mit dem Postauto fuhr die Unterrichtslehrerin Gaby Hasler mit den Kindern nach Schupfart, wo sie von zwei weiteren Schülern erwartet wurden. Trotz heissen Temperaturen sind die Kinder zügig losmarschiert. Der Turnhallenstrasse entlang führte der Weg bis zu den letzten Häusern. An einem schattigen Platz unter einem grossen Baum legte die Gruppe einen kurzen Halt ein. Hier hatte Gaby Hasler eine Kühltasche mit Getränken deponiert. Frisch gestärkt lief die Gruppe weiter Richtung Flugplatz, wo Elisabeth Schwegler alle herzlich begrüsste. Im Restaurant durften alle Kinder ein Glace aussuchen. Danach verweilte die ganze Gruppe auf dem Spielplatz, wobei nur ein Teil genutzt werden konnte, da der Spielplatz erneuert wird. Dadurch liessen sie sich die Stimmung nicht vermiesen, denn das Zusammensein und miteinander Zeit verbringen stand im Vordergrund. Am Ende des Nachmittags verabschiedeten Gaby und Elisabeth Schwegler drei ihrer Schüler mit einem kleinen Geschenk, das ihnen auf dem weiteren Weg in der Oberstufe viel Freude, Unterstützung und Erinnerungen bescheren soll. Das organisierte Elterntaxi hat dann alle wohlbehalten wieder nach Hause gebracht.

(mgt)