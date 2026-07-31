Vielleicht kommt es von der Klimaanlage: Ich habe Ohrenweh. Zum allerersten Mal überhaupt versuche ich, ein solches Leiden mithilfe Künstlicher Intelligenz zu behandeln.

Die Kolumne enthält Spurenelemente von KI

Ronny Wittenwiler

Vielleicht kommt es von der Klimaanlage: Ich habe Ohrenweh. Zum allerersten Mal überhaupt versuche ich, ein solches Leiden mithilfe Künstlicher Intelligenz zu behandeln.

Ich frage ChatGPT: Was kann man bei Ohrenschmerzen tun?

Antwort: Gegen Ohrenschmerzen helfen Nasensprays.

Das kommt jetzt ein bitz überraschend, drum frage ich sicherheitshalber höflich nach: Bist du nicht ganz dicht! Warum sollte ich bei Ohrenschmerzen Nasensprays verwenden?

ChatGPT: Ein abschwellendes Nasenspray hilft bei der Belüftung.

Jetzt hör mir auf mit Künstlicher Intelligenz! Da hockt doch einfach ein Humorist irgendwo in einem Büro, denkt sich lustige Antworten aus und lacht sich kaputt. Doch Obacht! Um die Ursache für meine Ohrenschmerzen besser einordnen zu können, bekomme jetzt plötzlich ich die Fragen gestellt:

ChatGPT: Warst du kürzlich schwimmen?

Ich so: Ich kann gar nicht schwimmen!

ChatGPT: Das ist völlig in Ordnung! Übe zunächst in flachem Wasser, in dem du sicher stehen kannst.

Was soll das? Herrgott nochmal, ich habe aber Ohrenschmerzen!

ChatGPT: Gegen Ohrenschmerzen helfen Nasensprays …

Ja, ich weiss, wegen der Belüftung. Das alles wird mir zu blöd. Statt auf Künstliche Intelligenz setze ich über Nacht auf ein altes Hausmittel.

Am anderen Morgen: Die Schmerzen sind weg. Doch wie bekomme ich jetzt die Knoblauchzehen da bloss wieder raus?

Maus fotografiert meine gigantischen Ohren und lässt sich – hejo! – via Künstlicher Intelligenz beraten.

Antwort: Beim hier präsentierten Bildausschnitt handelt es sich womöglich um die grossen, essbaren Blätter eines Kohlkopfs – suchst du nach Rezeptideen?

Ich sag ja, irgendwo hockt einer und lacht sich kaputt.

witte@nfz.ch