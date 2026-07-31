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SALZIGES

  31.07.2026 Kolumne

Probieren geht über operieren

Er ist fast so verhaltensauffällig wie Donald Trump, kommt aber nicht aus den USA, sondern aus Oberwil-Lieli. Die Rede ist von Andreas Glarner, die verehrte Leserschaft hat es sicher bereits geahnt. Der SVP-Nationalrat fällt ...

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