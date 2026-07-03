FRICKTAL IN BILDERN

An der Kirchgemeindeversammlung wurde Barbara Garden-Jegge aus Zuzgen (links) neu in die Kirchenpflege gewählt. Elisabeth Jakober (rechts) wird zudem ab August als diakonische Mitarbeiterin im Bereich Seelsorge und Begleitung tätig sein. Die Mitgliederzahl sank per Ende 2025 von 801 auf ...

An der Kirchgemeindeversammlung wurde Barbara Garden-Jegge aus Zuzgen (links) neu in die Kirchenpflege gewählt. Elisabeth Jakober (rechts) wird zudem ab August als diakonische Mitarbeiterin im Bereich Seelsorge und Begleitung tätig sein. Die Mitgliederzahl sank per Ende 2025 von 801 auf 786. Vor diesem Hintergrund treibt die Kirchenpflege die Zusammenarbeit mit der reformierten Kirchgemeinde Möhlin weiter voran und prüft eine mögliche Fusion, wie Kirchenpflegepräsidentin Ruth Imhof-Moser in ihrem Jahresbericht darlegte. Ein Mitwirkungsanlass zur Zusammenarbeit mit Möhlin und einer möglichen Fusion bot den Gemeindegliedern bereits Gelegenheit, ihre Anliegen und Erwartungen einzubringen.

(mgt)