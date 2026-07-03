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FRICKTAL IN BILDERN

  03.07.2026 Fricktal
Foto: zVg
Foto: zVg

An der Kirchgemeindeversammlung wurde Barbara Garden-Jegge aus Zuzgen (links) neu in die Kirchenpflege gewählt. Elisabeth Jakober (rechts) wird zudem ab August als diakonische Mitarbeiterin im Bereich Seelsorge und Begleitung tätig sein. Die Mitgliederzahl sank per Ende 2025 von 801 auf ...

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