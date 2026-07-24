24. Juli. Das erste Halbjahr 2026 liegt hinter uns. Landauf, landab informieren Firmen über den Geschäftsgang, präsentieren Unternehmen ihre Halbjahreszahlen und schaffen Transparenz über den Einsatz ihrer Mittel. ...

Halbjahresbericht

Simone Rufli

24. Juli. Das erste Halbjahr 2026 liegt hinter uns. Landauf, landab informieren Firmen über den Geschäftsgang, präsentieren Unternehmen ihre Halbjahreszahlen und schaffen Transparenz über den Einsatz ihrer Mittel. Das ist auch mir wichtig und so nehme ich heute gerne die Gelegenheit wahr und präsentiere Ihnen meinen Halbjahresbericht:

Die Vokale verzeichneten im ersten Halbjahr 2026 eine stabile Nachfrage. Besonders das «e» behauptete sich als Leitwährung des Satzbaus, gefolgt vom «a» als anhaltend klare Alternative. Das «i» lieferte solide Einsätze. Das «o» expandierte in runde Formulierungen, das «u» blieb erneut unterschätzt.

Bei den Konsonanten glänzten «n» und «r». Das «t» bestimmte lange den Takt. Das «l» liefert Leichtigkeit, während das «m» vor allem montags und mittwochs für Stimmung sorgt.

Anders das «h», seine Performance wird kaum wahrgenommen. Mehr Sichtbarkeit und hin und wieder ein «Aha» bleiben die Herausforderungen für das zweite Halbjahr. Das «q» meldet wenig überraschend eine strategische Partnerschaft mit dem «u». Das «ü» neigt auch im 2026 überwiegend zu Übermut.

Die Interpunktions-Start-ups «Strichpunkt» und «Gedankenstrich» pitchen erfolgreich: mehr Nuancen, weniger Atemlosigkeit. Der Doppelpunkt signalisiert Bereitschaft, was nachfolgt zu erklären. Der Punkt bleibt konservativ, liefert aber solide Dividende in Form von Klarheit.

Insgesamt ein erfreuliches Halbjahresergebnis mit Aufwärtstrend, die Emoji-Konkurrenz allerdings bleibt spürbar.

Die Empfehlung fürs zweite Halbjahr: Buy-and-Hold. Investieren Sie in Zeit, um bewusst zu formulieren und halten Sie die Sätze zusammen. Und falls die Märkte kippen, setzen Sie einen Punkt.