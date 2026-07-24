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  24.07.2026 Kolumne

Halbjahresbericht

Simone Rufli

24. Juli. Das erste Halbjahr 2026 liegt hinter uns. Landauf, landab informieren Firmen über den Geschäftsgang, präsentieren Unternehmen ihre Halbjahreszahlen und schaffen Transparenz über den Einsatz ihrer Mittel. ...

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