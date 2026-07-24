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Witte's Welt

  24.07.2026 Kolumne

Der Vogel

Ronny Wittenwiler

Möhlin-Ryburg hat ja ungefähr dreissigtausend Störche, und einer von denen hat sich mit seinen Eltern direkt über uns eingenistet: hoch oben im Baum.

Wir sitzen gemütlich auf der Terrasse, da blicke ich ...

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