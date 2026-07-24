Wir sitzen gemütlich auf der Terrasse, da blicke ich ...

Möhlin-Ryburg hat ja ungefähr dreissigtausend Störche, und einer von denen hat sich mit seinen Eltern direkt über uns eingenistet: hoch oben im Baum.

Der Vogel

Ronny Wittenwiler

Möhlin-Ryburg hat ja ungefähr dreissigtausend Störche, und einer von denen hat sich mit seinen Eltern direkt über uns eingenistet: hoch oben im Baum.

Wir sitzen gemütlich auf der Terrasse, da blicke ich von unten hinauf zum Nest: «Die Beringung von Jungstörchen erfolgt normalerweise vier bis sechs Wochen nach dem Schlüpfen. Die Aktion findet direkt im Nest statt, wobei die Jungvögel den natürlichen Totstellreflex nutzen.»

Brösmeli: «Totstellreflex?»

Der Totstellreflex – so erkläre ich – ist ein angeborenes Schutzverhalten junger Weissstörche: «Bei drohender Gefahr legen sie sich flach hin und verfallen in eine regungslose Schreckstarre. Sie stellen sich tot.»

Krümel: «Erinnert mich an Papi, wenn er staubsaugen muss.»

Ja, witzig.

Dabei ist dieser Reflex äusserst praktisch, da man so die Beringung der Jungstörche stressfrei direkt im Horst durchführen kann – wobei Brösmeli sagt, dass bis jetzt noch keine Beringung stattgefunden hat: «Wetten, dass unser Storch noch keinen Ring am Bein trägt?»

Krümel guckt wehmütig hoch zum Nest: «Wir werden es wohl nie erfahren.»

Tja, Freundchen, da kennst du aber deinen Vater schlecht!

*

Unten beim Trottoir versammelt sich halb Ryburg, als Brösmeli zurück auf die Terrasse kommt:

«Wo ist eigentlich Papi?»

Maus: «Frag lieber nicht.»

Als die Feuerwehr ihre Autodrehleiter hochfährt und mich der Einsatzleiter vom Baum holt, ruft Krümel begeistert hoch: «Los, Papi. Mach den Totstellreflex.»

Jetzt Maus: «Nix da. Er muss noch staubsaugen!»

Das Volk bricht in Jubel aus. In Möhlin-Ryburg hat es ungefähr dreissigtausend Störche – und einige andere Vögel.

witte@nfz.ch