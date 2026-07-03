FRICKTAL IN BILDERN

Zum Thema «Neue Wege!» wurde am Samstag, 27. Juni, der ökumenische Schulschlussgottesdienst in der Pfarrkirche Herznach unter der Leitung von Andreas Wieland gefeiert. Die Katechetinnen hatten den Gottesdienst mit den Kindern der 1. bis 6. Klasse aus den Pfarreien Herznach-Ueken, ...

Zum Thema «Neue Wege!» wurde am Samstag, 27. Juni, der ökumenische Schulschlussgottesdienst in der Pfarrkirche Herznach unter der Leitung von Andreas Wieland gefeiert. Die Katechetinnen hatten den Gottesdienst mit den Kindern der 1. bis 6. Klasse aus den Pfarreien Herznach-Ueken, Hornussen und Zeihen, vorbereitet. Mit Freude und Engagement wurden Texte, ein Rollenspiel, «Der grosse Fischfang» und die Fürbitten vorgetragen. Sven Schlienger an der Orgel umrahmte die Feier musikalisch. Sophia De Paris wurde mit grossem Dank für die treuen Dienste aus der Mini-Schar verabschiedet, ebenso die beiden Katechetinnen Denise Müller und Sabine Wülser. Andreas Wieland selbst verlässt den Seelsorgeverband Homberg Ende Juli. Nach dem Gottesdienst stand im Pfarrhof ein Apéro bereit; organisiert und vorbereitet von den Frauen Herznach-Ueken.

(mgt)