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FRICKTAL IN BILDERN

  03.07.2026 Fricktal
Foto: zVg
Foto: zVg

Zum Thema «Neue Wege!» wurde am Samstag, 27. Juni, der ökumenische Schulschlussgottesdienst in der Pfarrkirche Herznach unter der Leitung von Andreas Wieland gefeiert. Die Katechetinnen hatten den Gottesdienst mit den Kindern der 1. bis 6. Klasse aus den Pfarreien Herznach-Ueken, ...

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