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Die Schatzsucher sind wieder unterwegs

  24.07.2026 Fokus
«Alle Jahr wieder gehen wir mit Freude auf die NFZ-Schatzsuche. Wir schicken euch die Bilder von Mumpf», Gaby (von links), Marianne, Dario, Moritz, Michael und Kilian. Foto: Gaby Gerber
«Alle Jahr wieder gehen wir mit Freude auf die NFZ-Schatzsuche. Wir schicken euch die Bilder von Mumpf», Gaby (von links), Marianne, Dario, Moritz, Michael und Kilian. Foto: Gaby Gerber

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