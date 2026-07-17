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  17.07.2026 Kolumne

Simone Rufli

Weder komplexe Gedanken, noch präziser Ausdruck gehört zu ihren Stärken und trotzdem benutzen viele von uns sie täglich, um Gefühle zu verstärken oder ganz ohne Worte auszudrücken. Die bunten Symbole bevölkern unsere Chats, bringen uns ...

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