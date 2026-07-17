Weder komplexe Gedanken, noch präziser Ausdruck gehört zu ihren Stärken und trotzdem benutzen viele von uns sie täglich, um Gefühle zu verstärken oder ganz ohne Worte auszudrücken. Die bunten Symbole bevölkern unsere Chats, bringen uns ...

Simone Rufli

Weder komplexe Gedanken, noch präziser Ausdruck gehört zu ihren Stärken und trotzdem benutzen viele von uns sie täglich, um Gefühle zu verstärken oder ganz ohne Worte auszudrücken. Die bunten Symbole bevölkern unsere Chats, bringen uns zum Schmunzeln, oder auch nicht – auf jeden Fall machen sie digitale Nachrichten auf der ganzen Welt bunter. Die Rede ist von den Emojis.

Heute, am 17. Juli, ist Welt-Emoji-Tag. Sollten Sie das bisher nicht gewusst haben, haben Sie diesen Feiertag schon zwölf Mal verpasst.

Seit 2014 erinnert dieser weltweite Feiertag an die Erfindung der kleinen bunten Chat-Symbole.

Dass das am 17. Juli geschieht, ist kein Zufall. Auf Apple-Geräten oder vielen anderen Plattformen stellt das Kalender-Emoji genau dieses Datum dar. Schauen Sie bei Gelegenheit einmal nach.

Doch warum ausgerechnet der 17. Juli? Weil Apple an einem 17. Juli die Kalender-App «iCal» zum plattformübergreifenden Terminaustausch vorgestellt hat.

So viel zum heutigen Emoji-Tag. Ich wünsche Ihnen ein 😎 schönes Wochenende.