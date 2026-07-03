Die Niederlande? Sind bereits wieder in den Campingferien.

Ich bin ja von Haus aus Optimist. Die Chancen, dieses Mal Geschichte zu schreiben, stehen brutal gut.

Wir holen uns diesen Titel!

Wir holen uns diesen Titel!

Ronny Wittenwiler

Ich bin ja von Haus aus Optimist. Die Chancen, dieses Mal Geschichte zu schreiben, stehen brutal gut.

Die Niederlande?

Sind bereits wieder in den Campingferien.

Frankreich?

Rien ne va plus.

Österreich?

Ja bist du deppert!

Deutschland?

Die sind noch Völler.

Argentinien?

Messi villmol, aber das wird nix.

Italien?

Okay, das war jetzt sehr gemein, trotzdem: nein.

Selbst die Wikinger aus Norwegen können noch so lange im Gaggo herumrudern, gegen uns sehen die kein Land. Gefährlich werden kann uns eigentlich nur noch Muttenz oder Birsfelden. Jetzt heisst es Daumen drücken – für den Wasserfahrverein Ryburg-Möhlin am Eidgenössischen daheim.

witte@nfz.ch

Das WM-Sechzehntelfinale Schweiz-Algerien von heute

Morgen 5 Uhr fand ganz knapp nach Redaktionsschluss statt.