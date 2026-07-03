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Witte's Welt

  03.07.2026 Kolumne

Wir holen uns diesen Titel!

Ronny Wittenwiler

Ich bin ja von Haus aus Optimist. Die Chancen, dieses Mal Geschichte zu schreiben, stehen brutal gut.

Die Niederlande?
Sind bereits wieder in den Campingferien.

Frankreich? ...

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