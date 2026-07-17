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Weniger Wasser – weniger Gewinn

  17.07.2026 Laufenburg

Wie das Unternehmen Naturenergie Holding AG mitteilt, hat sie im ersten Halbjahr 2026 finanziell weniger gut abgeschlossen als im Vorjahr. Das operative Ergebnis erreicht rund 62 Millionen Euro, dies sind 26 Millionen Euro weniger als im Vorjahr. Dafür verantwortlich sind ein deutlich ...

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