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Was die Jugend dazu sagt: eine Kolumne von Lilly Wegmann

  03.07.2026 Kolumne
Lilly Wegmann
Lilly Wegmann

Die Temperaturen steigen, die Sonne brennt auf das Schulgebäude und in den Klassenzimmern fühlt es sich eher an wie in einer Sauna als in einem Schulzimmer.

Das T-Shirt klebt bereits nach wenigen Minuten am Rücken, die Wasserflasche ist schnell leer, alle benutzen ihre Hefte als ...

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