Treffsicher in Chur

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  24.07.2026 Oeschgen
Die Mitglieder der SG Oeschgen blicken auf ein erfolgreiches Eidgenössisches Schützenfest zurück. Foto: zVg
Die Mitglieder der SG Oeschgen blicken auf ein erfolgreiches Eidgenössisches Schützenfest zurück. Foto: zVg

SG Oeschgen am Eidgenössischen

Am Morgen des 26. Juni besammelten sich 17 Schützinnen und Schützen bei der Kirche zur Abfahrt ans diesjährige Eidg. Schützenfest nach Chur. Auch alt Regierungsrat Alex Hürzeler war mit dabei.

Nach der Waffenkontrolle im ...

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