Treffsicher in Chur

Am Morgen des 26. Juni besammelten sich 17 Schützinnen und Schützen bei der Kirche zur Abfahrt ans diesjährige Eidg. Schützenfest nach Chur. Auch alt Regierungsrat Alex Hürzeler war mit dabei.

SG Oeschgen am Eidgenössischen

Am Morgen des 26. Juni besammelten sich 17 Schützinnen und Schützen bei der Kirche zur Abfahrt ans diesjährige Eidg. Schützenfest nach Chur. Auch alt Regierungsrat Alex Hürzeler war mit dabei.

Nach der Waffenkontrolle im Festzentrum gings zum zugeteilten Schiessstand Domat/Ems. Nach dem Mittagessen auf dem Schiessplatz galt «Feuer frei» für die Oeschger. Nach diesem «Einlaufen» verschob man sich abends nach Grüsch ins Hotel. Bei einem leckeren Abendessen genoss man den gemütlichen Abend.

Um 7.30 Uhr hiess es «auf zum Endkampf» auf dem Schiessstand Grüsch. Aufgrund der immer wärmeren Temperaturen wurde das Erzielen von guten Resultaten entsprechend anspruchsvoller. Nach dem Mittagessen ging die Reise zurück nach Chur ins Fest zentrum zum Abrechnen. Die Kranzquote lässt sich sehen – die meisten erzielten gleich mehrere Kranzresultate. Nur ein einziger Schütze musste ohne Kranzabzeichen von dannen ziehen.

Nach Empfang der Auszeichnungen und schönen Naturalgaben folgte die Heimreise nach Oeschgen. Auf dem Schulhausplatz waren bereits die turnenden Vereine und die Musikgesellschaft Oeschgen zum Empfang der erfolgreichen Oeschger Schützen in Aktion. Nach einem Ständchen der Musikgesellschaft Oeschgen und Fahnengruss der empfangenden Vereine gab es ein gemütliches Zusammensein mit Apéro. Am Ende dieses Zeremoniells spazierten die Schützinnen und Schützen zur Pizzeria La Palma und liessen die erfolgreiche Teilnahme am Eidgenössischen Schützenfest 2026 in Chur ausklingen.

(mgt)