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Sport, Spass und Gemeinschaft

  17.07.2026 Sulz, Sport
Die Sulzer Turnfamilie freut sich über ein gelungenes Trainingslager. Foto: zVg
Die Sulzer Turnfamilie freut sich über ein gelungenes Trainingslager. Foto: zVg

49. Sport- und Freizeitlager der Jugend Sulz

Insgesamt 93 Kinder, Jugendliche sowie Leiterinnen und Leiter verbrachten eine abwechslungsreiche Woche in Herisau (AR). Das Leiterteam sorgte unter der Hauptleitung von Fabio Rüede für eine gelungene Mischung aus lehrreichen ...

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