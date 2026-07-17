Sport, Spass und Gemeinschaft

Insgesamt 93 Kinder, Jugendliche sowie Leiterinnen und Leiter verbrachten eine abwechslungsreiche Woche in Herisau (AR). Das Leiterteam sorgte unter der Hauptleitung von Fabio Rüede für eine gelungene Mischung aus lehrreichen ...

49. Sport- und Freizeitlager der Jugend Sulz

Insgesamt 93 Kinder, Jugendliche sowie Leiterinnen und Leiter verbrachten eine abwechslungsreiche Woche in Herisau (AR). Das Leiterteam sorgte unter der Hauptleitung von Fabio Rüede für eine gelungene Mischung aus lehrreichen Trainingseinheiten und unvergesslichen Freizeitaktivitäten.

An den Vormittagen standen die sportlichen Schwerpunkte im Zentrum. Trainiert wurde in den Bereichen Kunst- und Geräteturnen, Leichtathletik sowie Polysport. Die Kunst- und Geräteturner nahmen täglich den Fussmarsch zur nahegelegenen Turnhalle im Sportzentrum auf sich, um die ausgezeichneten Trainingsbedingungen zu nutzen, um neue Elemente zu erlernen und bestehende Fähigkeiten zu verbessern. Kein Aufwand war zu gross: Für optimale Trainingsmöglichkeiten wurden sogar der Air-Track und das Trampolin aus der eigenen Turnhalle nach Herisau transportiert. Die Leichtathletinnen und Leichtathleten profitierten von den modernen Aussenanlagen direkt neben der Unterkunft. Neben den bekannten Disziplinen wagten sie sich auch an neue Disziplinen wie Diskus, Speerwurf oder beispielsweise Hürdenlauf. Den Abschluss bildete am Freitag ein spannender Gruppenwettkampf. Das Nachmittagsprogramm bot viel Abwechslung. Ergänzt wurde das Programm durch einen attraktiven Spielnachmittag mit einem Postenlauf durch den Kantonshauptort. Auch an den Abenden wurde für Unterhaltung gesorgt.

Nach einer lehrreichen, intensiven und kameradschaftlichen Woche blicken alle bereits voller Vorfreude auf das kommende Jahr, wenn mit dem 50. Trainings- und Freizeitlager ein besonderes Jubiläum gefeiert werden darf. (mgt)