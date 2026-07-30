Kreative Sommer-Ideen zum Selbermachen

Daniela Hämmerle hat wieder gebacken, gebastelt und gemalt. Was dabei entstanden ist und wie man Kekse, Armband, Wasserbomben und Wasserfarben selber herstellen kann, erklärt sie in Wort und Bild.

Bananen-Haferflocken-Kekse

Einfach und schnell.

Zutaten für 12 Kekse:

2 Bananen

120 g zarte Haferflocken

1 Prise Salz (optional) So geht es:

• Ofen auf 160 Grad Umluft vorheizen.

• Ein Backblech mit Backpapier auslegen.

• Bananen schälen, in eine

Schüssel geben und mit einer Gabel möglichst fein zerdrücken.

• Haferflocken und Salz zugeben und alles gut miteinander verrühren.

• Mindestens fünf Minuten quellen lassen.

• Den Hafer-Mix mit den

Händen oder zwei Löffeln portionsweise rund formen und mit etwas Abstand auf das Blech setzen. Ist der Teig zu weich, noch etwas quellen lassen oder einen Esslöffel Speisestärke unterrühren.

• Die Bananen-Haferflocken-Kekse im vorgeheizten Ofen zirka 20 Minuten backen, bis sie an den Rändern leicht bräunen.

• Luftdicht verpackt bei Raumtemperatur halten sich die Bananen-Haferflocken-Kekse bleiben mindestens drei Tage frisch.

Armband knüpfen

Mit dieser Knüpfscheibe sind Kordel-Armbänder ganz leicht gemacht und ein toller Zeitvertreib für Gross und Klein.

Benötigtes Material:

Farbiges Garn oder Wolle stabiler Karton

Schere

Bleistift

So wird es gemacht:

• Aus stabilem Karton einen Kreis mit zirka 10 Zentimeter Durchmesser schneiden.

• In der Mitte ein Loch markieren. Auf dem Kreis gleichmässig verteilt, acht Schlitze markieren.

• Die Markierungen einschneiden und in der Mitte das Loch durchstechen.

• Sieben Fäden à 50 Zentimeter (für Erwachsene 70 Zentimeter) zuschneiden und durch das Loch fädeln.

• Auf der Rückseite verknoten.

• Jeder der Fäden auf einen Schlitz verteilen. Der leere Schlitz zeigt nach unten. • Vom freien Schlitz aus zählt man nun gegen den Uhrzeigersinn drei Schlitze weiter, diesen Faden herausziehen und in den freien Schlitz stecken.

• Die Scheibe im Uhrzeigersinn drehen, sodass der freie Schlitz wieder nach unten zeigt. Wieder drei Schlitze weiter zählen, dann diesen Faden herausziehen und in den freien Schlitz stecken.

• So lange wiederholen, bis die gewünschte Armbandlänge erreicht ist.

• Das fertige Armband durch das Loch ziehen und das Ende verknoten.

Wasserbomben

Diese Wasserbomben sind nachhaltiger als Ballons, da sie mehrfach über den gesamten Sommer verwendet werden können.

Benötigtes Material:

5 Schwammtücher

Schere

Gummibänder

Eimer mit Wasser So wird es gemacht:

• Die Schwammtücher in Streifen schneiden.

• Die Streifen in der Mitte durchschneiden.

• Jeweils sechs Streifen übereinander legen.

• Die Bündel mit einem Gummi in der Mitte zusammenbinden.

• Die Streifen etwas auseinander ziehen.

• Einen Eimer mit Wasser füllen und die Wasserschwämme dort hinein legen.

• Jetzt geht der Spass los!

Kreide mal anders

Mit Wasserfarben auf einem Blatt Papier malen ist zu langweilig? Draussen auf dem Boden ist doch viel mehr Platz für bunte Kunstwerke!

Benötigtes Material: Speisestärke Wasser Lebensmittelfarben Esslöffel Einweggläser, Aufbewahrungsbox oder Ähnliches Pinsel So geht es:

• Vier Esslöffel Speisestärke in eine Aufbewahrungsbox füllen und mit vier Esslöffeln Wasser verrühren. So lange Wasser hinzufügen, bis die Mischung wässrig aussieht und nicht mehr klebt.

• Kräftig vermengen

• Nun die Lebensmittelfarben hinzugeben und so lange rühren, bis die Farbe gleichmässig verteilt ist. Je mehr Farbe, desto intensiver ist sie auch nachher. • Nun alle gewünschten Farben herstellen.

• Die Farben sind in den verschliessbaren Boxen bis zu drei Tage haltbar.

Text und Fotos:

Daniela Hämmerle