Sommer-Fotos

Hobbyfotografen aufgepasst: Die Neue Fricktaler Zeitung zeigt die schönsten Sommerfotos ihrer Leserinnen und Leser. Senden Sie uns ab sofort bis Freitag, 21. August 2026, Ihr schönstes Foto unter dem Motto ...

Die schönsten Sommerfotos unserer Leser

Hobbyfotografen aufgepasst: Die Neue Fricktaler Zeitung zeigt die schönsten Sommerfotos ihrer Leserinnen und Leser. Senden Sie uns ab sofort bis Freitag, 21. August 2026, Ihr schönstes Foto unter dem Motto «Sommerfoto 2026». Alle Fotos werden auf der NFZ-Webseite veröffentlicht. Eine Auswahl der Schnappschüsse zeigt die Neue Fricktaler Zeitung in der Print-Ausgabe. Unter allen Einsendungen verlost die NFZ drei Gutscheine (60, 40 und 20 Franken) vom Gewerbe Region Frick-Laufenburg.

Senden Sie uns Ihr Sommerfoto bitte in hoher Auflösung (mindestens 1 MB ist Pflicht). Beschreiben Sie in einem kurzen Text, wo das Foto aufgenommen worden ist und wie die Akteure (Kinder, Tiere, etc.) auf dem Bild heissen. Vergessen Sie nicht, Ihren Namen und Ihren Wohnort anzugeben.

Senden Sie Ihre Dateien mit dem Betreff «Sommerfoto 2026» per E-Mail an redaktion@nfz.ch