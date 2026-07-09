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SENIORENAUSFLUG DER REFORMIERTEN KIRCHGEMEINDE FRICK

  09.07.2026 Frick
Foto: zVg
Foto: zVg

Dieses Jahr führte die Reise nach Appenzell. Auf dem Landsgemeindeplatz angekommen, wartete die Appenzeller Musikgruppe «Fässler Keller» auf die Ausflügler. Nach Apéro und Mittagessen spazierten sie gemütlich in die katholische Kirche St. Mauritius. Dort ...

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