SENIORENAUSFLUG DER REFORMIERTEN KIRCHGEMEINDE FRICK

Dieses Jahr führte die Reise nach Appenzell. Auf dem Landsgemeindeplatz angekommen, wartete die Appenzeller Musikgruppe «Fässler Keller» auf die Ausflügler. Nach Apéro und Mittagessen spazierten sie gemütlich in die katholische Kirche St. Mauritius. Dort ...

Dieses Jahr führte die Reise nach Appenzell. Auf dem Landsgemeindeplatz angekommen, wartete die Appenzeller Musikgruppe «Fässler Keller» auf die Ausflügler. Nach Apéro und Mittagessen spazierten sie gemütlich in die katholische Kirche St. Mauritius. Dort feierten sie eine Andacht. Pünktlich stiegen alle Senioren wieder in den Reisecar. (mgt)