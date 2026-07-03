Aufgepasst, die Ferien stehen vor der Tür. Wenn Sie jetzt noch nicht gebucht haben, dann wird es höchste Zeit. Doch auf welches Transportmittel soll man heutzutage setzen? Mit dem Auto wäre möglich, doch das bedeutet ...

Wie die Bienen auf den Schienen

Aufgepasst, die Ferien stehen vor der Tür. Wenn Sie jetzt noch nicht gebucht haben, dann wird es höchste Zeit. Doch auf welches Transportmittel soll man heutzutage setzen? Mit dem Auto wäre möglich, doch das bedeutet Stress, denn man ist in der Regel nicht alleine auf der Strasse. Und die anderen Deppen können ja nicht annähernd so gut Auto fahren wie man selbst. Mit dem Flugzeug ginge natürlich, doch wer will schon für sein Privatvergnügen hektoliterweise Kerosin in die Luft blasen und gleichzeitig über die Hitze jammern? Ach ja, fast alle – das ist aber trotzdem kein Grund, es ebenfalls zu tun.

Da bietet sich vielleicht eine Zugreise an. Doch wer die Deutsche Bahn kennt und nicht gerade auf Abenteuerurlaub steht, der zögert. Dazu gibt es einen passenden Witz, den kürzlich ein deutscher Kollege zum Besten gab: «Fragt ein Schweizer einen Schaffner in der Deutschen Bahn: Haben Sie im Zug durchgängig Internet? Antwortet der Uniformierte: Sie sind hier in Deutschland, da müssen Sie froh sein, wenn Sie durchgängig Schienen haben!»

In diesem Sinne: Das Fricktal ist auch schön. Gehen wir halt wandern. Ferien sind sowieso überbewertet.

DER SALZSTREUER

salzstreuer@nfz.ch