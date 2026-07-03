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SALZIGES

  03.07.2026 Kolumne

Wie die Bienen auf den Schienen

Aufgepasst, die Ferien stehen vor der Tür. Wenn Sie jetzt noch nicht gebucht haben, dann wird es höchste Zeit. Doch auf welches Transportmittel soll man heutzutage setzen? Mit dem Auto wäre möglich, doch das bedeutet ...

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