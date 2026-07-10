PETER SCHMIDS FRICKTALER CHECK – AUFLÖSUNG

1. Wenn etwa 8 %der männlichen Bevölkerung rot-grün-blind ...

Roti, schwarzi, bibeli-gääli Wie gut kennen Sie sich in unserer Region aus? Geografisch? Historisch? Allgemein? In einer Serie stellen wir Interessantes vor.

Roti, schwarzi, bibeli-gääli

Wie gut kennen Sie sich in unserer Region aus? Geografisch? Historisch? Allgemein? In einer Serie stellen wir Interessantes vor.

1. Wenn etwa 8 %der männlichen Bevölkerung rot-grün-blind sind, dann wären das im Fricktal ca. 3500 Personen (Antwort a).

2. Die besten Chriesi lieferten 2026 A. und P. Steinacher aus Schupfart. Sie gewannen den Wettbewerb des Aargauer Obstverbandes (Antwort c).

Wir gratulieren Alain Tanner aus Rheinfelden für die richtige Antwort und zum Gewinn des Einkaufsgutscheins über 50 Franken. (nfz)