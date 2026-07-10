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PETER SCHMIDS FRICKTALER CHECK – AUFLÖSUNG

  10.07.2026 Fricktal

Roti, schwarzi, bibeli-gääli
Wie gut kennen Sie sich in unserer Region aus? Geografisch? Historisch? Allgemein? In einer Serie stellen wir Interessantes vor.

1. Wenn etwa 8 %der männlichen Bevölkerung rot-grün-blind ...

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