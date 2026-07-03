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Mensch, Peters

  03.07.2026 Rheinfelden

PzGren Koslowski und die deutsche Luftwaffe

Verehrtes Publikum Während meiner Dienstzeit bei der Bundeswehr lernte ich die Welt des Militärs kennen. Dort gab mir manches zu denken. Bei einer Gefechtsübung stellte ich fest, dass Soldaten in komplexen ...

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