Mensch, Peters

Verehrtes Publikum Während meiner Dienstzeit bei der Bundeswehr lernte ich die Welt des Militärs kennen. Dort gab mir manches zu denken. Bei einer Gefechtsübung stellte ich fest, dass Soldaten in komplexen ...

PzGren Koslowski und die deutsche Luftwaffe

Verehrtes Publikum Während meiner Dienstzeit bei der Bundeswehr lernte ich die Welt des Militärs kennen. Dort gab mir manches zu denken. Bei einer Gefechtsübung stellte ich fest, dass Soldaten in komplexen Stresssituationen heillos überfordert wirkten. Wie diese Gurkentruppe den Iwan an der NATO-Ostflanke zurückschlagen soll, bleibt wohl das Geheimnis des deutschen Oberkommandos.

Die Gefechtsübung: Unsere Kompanie verlegte zum Flugabwehrschiessen an die Ostsee. Wir schossen mit 2-cm-Maschinenkanonen auf Sandsäcke, die ein Sportflugzeug hinter sich herschleppte. PzGren Koslowski wurde als Richtschütze eingeteilt. Er schwang sich in den Schützenpanzer, feuerte eine Salve ab – knapp am Flugzeug vorbei. Pilot über Funk: «Hamse euch da unten ins Gehirn gesch…? Ich schiesse gleich zurück.» Koslowski: «Schmeiss mal den Drecksack ab, der stört beim Zielen.»

Kürzlich besichtigte Minister Pistorius die deutschen Luftstreitkräfte und schwor sie auf das Konzept «fight tonight» ein. Luftwaffenchef Neumann: «‹Heute Nacht zu kämpfen› bedeutet: Wenn mich jetzt jemand anruft und sagt, die Lage sei folgende, müssen wir sofort bereit sein.»

Auch die Bevölkerung kann jetzt von den Dienstleistungen der Luftwaffe profitieren. Etwa so: Frau Müller ruft den General an: «Guten Morgen, Herr General. Hier spricht Frau Müller.» – «Guten Morgen, Frau Müller. Was können wir für Sie tun?» – «Die Lage ist die, dass uns ein Nachbar ständig mit Urwaldmusik nervt. Könnten Sie eine Staffel Jagdbomber vorbeischicken, die den Störfaktor neutralisiert?»

«Das machen wir doch gerne, Frau Müller. Gemäss den Vorgaben des Obergefreiten d. Res. Pistorius dürfen wir allerdings nur bei Nacht kämpfen – Stichwort ‹fight tonight›. Da unsere Bombardements naturgemäss mit einer gewissen Geräuschentwicklung verbunden sind, müssen Sie nach unserer Aktion mit einer Anzeige des Ordnungsamts wegen nächtlicher Ruhestörung rechnen.» – «Das ist es mir die Sache wert, Herr General.»

JAN PETERS