LESERBRIEF

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  02.07.2026 Rheinfelden

Finanz- übersteuert wieder einmal Sozialpolitik

Die rechtsbürgerliche Mehrheit im Grossen Rat hat an seiner Sitzung vom 23. Juni erneut vor allem die Finanzen vor guten Problemlösungen für die Mehrheit der Menschen im Kanton Aargau ins ...

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