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Landfrauen bewegen: Helen Schmid aus Wittnau geht der Frage nach, was uns verbindet

  03.07.2026 Laufenburg
Helen Schmid, Wittnau
Helen Schmid, Wittnau

Ja, liebe Leserinnen und Leser, was verbindet uns Menschen in der Schweiz? Da ist sicher mal die Arbeit, der Arbeitsplatz. Dann haben wir auch die Fussball WM oder die momentane Hitzewelle. Wir sind alle im gleichen Boot, es gibt überall Begegnungen und Menschen erzählen einander.

Und ...

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