IM RAMPENLICHT REGION – FRICKTAL

CRC. Der VSSM Aargau (Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten) ehrte am Donnerstag, 25. Juni 2026, im Tägi in Wettingen seine ...

VSSM Sektion Aargau – Lehrabschluss-Feier 2026: «Solides Fundament geschaffen»

CRC. Der VSSM Aargau (Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten) ehrte am Donnerstag, 25. Juni 2026, im Tägi in Wettingen seine erfolgreichen Nachwuchskräfte.

VSSM-Aargau-Präsident Manuel Huber gratulierte den Absolventinnen und Absolventen herzlich zu ihrem Erfolg: «Ihre Lehre war geprägt von der Freude am Handwerk, vom einzigartigen Duft der Schreinerwerkstatt und vom faszinierenden Werkstoff Holz. Mit Ihrem Abschluss haben Sie ein solides Fundament für Ihre Zukunft geschaffen.»

Herz, Hände und Leidenschaft für den Schreinerberuf

Tobias Kym, Präsident Ressort Prüfungswesen, bedankte sich bei den rund 420 Personen, die an der Feier teilnahmen. Darunter befanden sich 66 Jungschreiner/innen EFZ und 20 Schreinerpraktiker/innen EBA.

Bei den Schreinerpraktikerinnen und Schreinerpraktikern EBA haben alle Lernenden das Qualifikationsverfahren bestanden (die Gesamtnoten lagen zwischen 4.7 und 5.6).

Es folgte die Übergabe der eidgenössischen Fähigkeitszeugnisse (EFZ) an die Schreinerinnen und Schreiner. Alle Jungschreiner/innen haben das Qualifikationsverfahren bestanden (die Gesamtnoten lagen zwischen 4.0 und 5.7).

Förderpreis SPA Aarau (Schreiner EFZ)

Eine schöne Tradition bildet der Förderpreis, den Manfred Arnold, Geschäftsführer SPA Aarau, den drei Bestplatzierten in den berufsbildenden Fächern (ohne Allgemeinbildung) überreichte. Er nannte drei Eigenschaften, die für den Lehrabschluss notwendig waren: «Genauigkeit, Durchhaltevermögen und Verantwortung.»

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