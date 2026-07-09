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IM RAMPENLICHT REGION – FRICKTAL

  09.07.2026 Fricktal
VSSM Aargau: Riesige Freude bei den Kandidaten und der Kandidatin mit der
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VSSM Sektion Aargau – Lehrabschluss-Feier 2026: «Solides Fundament geschaffen»

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