«Fricktaler Bibliothekarinnen empfehlen»

Katharina Bollinger, Gemeindebibliothek Kaiseraugst

Anna Jessen

Ruf der Wellen

Borkum im Jahr 1855: Ein schwerer Sturm peitscht über die Insel, das Meer tobt unaufhaltsam. Im dunklen Kirchturm drängen sich Grete, ihre drei Kinder sowie viele andere Frauen und Kinder eng aneinander, um Schutz zu finden. Es ist das einzige hohe Gebäude, das ihnen Sicherheit verspricht. Draussen kämpfen ihre Männer verzweifelt gegen die Gewalt der Wellen, um Häuser, Boote und das wenige Hab und Gut zu retten. Die Angst wächst mit jeder Böe. Als schliesslich der Damm nachgibt, wird die Lage lebensbedrohlich. Grete weiss, dass sie stark bleiben muss – für ihre Kinder und für die Hoffnung, diese Nacht zu überstehen.

Rund 150 Jahre später reist die Geologin Helen nach Borkum. Sie widmet sich in ihrer Doktorarbeit den Wanderbewegungen der ostfriesischen Inseln und betrachtet die Natur zunächst mit wissenschaftlicher Neugier und Bewunderung. Für sie ist die Landschaft faszinierend und schön. Doch ihr Blick verändert sich, als sie Carl kennenlernt. Seine Familie lebt seit Generationen auf der Insel und kennt die Herausforderungen des Lebens mit dem Meer genau. Durch ihn beginnt Helen zu begreifen, dass das Inselleben weit mehr bedeutet als reine Naturbeobachtung – es ist ein ständiger Balanceakt zwischen Faszination und Gefahr.

Beim Buch «Ruf der Wellen» handelt es sich um den ersten Band der Reihe «Die wandernden Inseln».

Tanja Dusy

Fiesta – Das Mexiko-Kochbuch

Mexiko zählt zu den faszinierendsten Reisezielen der Welt – und begeistert weit über grosse Events hinaus mit seiner Vielfalt. Traumhafte Küsten, lebendige Orte und eine Küche voller Aromen spiegeln pure Lebensfreude wider. Dieses Buch bringt genau dieses Gefühl direkt in die eigene Küche.

Es vereint etwa 100 sorgfältig ausgewählte Rezepte – ideal für gesellige Abende oder genussvolle Momente allein. Von beliebten Streetfood-Klassikern wie Tacos, Burritos und Enchiladas über würzige Dips bis hin zu erfrischenden Getränken ist alles dabei. Herzhafte Hauptgerichte und verführerische Desserts runden das kulinarische Erlebnis ab.

Zusätzliche Einblicke in typische Zutaten sowie verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen machen das Nachkochen einfach. Inspirierende Reportagen und landeskundliche Infos sorgen für authentisches Flair. Ein liebevoll gestaltetes Kochbuch für alle, welche die mexikanische Küche unkompliziert entdecken und geniessen möchten.

Stephan Schäfer

Jetzt gerade ist alles gut

Nach einer scheinbar harmlosen Verletzung kämpft ein Erzähler plötzlich ums Überleben. Die überstandene Sepsis verändert seinen Blick auf das Leben grundlegend: Warum warten wir ständig auf später? Entschlossen beginnt er, die kostbaren Momente des Alltags zu sammeln – in Liebe, Natur und Begegnungen. Dabei entdeckt er, dass gerade die unscheinbaren Augenblicke die grösste Bedeutung tragen und das Leben wirklich ausmachen.

kaiseraugst.biblioweb.ch

«Fricktaler Bibliothekarinnen empfehlen» erscheint einmal im Monat.