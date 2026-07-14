Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Fricktaler Bibliothekarinnen empfehlen»

  14.07.2026 Fricktal
Anna Jessen Ruf der Wellen
Anna Jessen Ruf der Wellen

Katharina Bollinger, Gemeindebibliothek Kaiseraugst

Anna Jessen
Ruf der Wellen

Borkum im Jahr 1855: Ein schwerer Sturm peitscht über die Insel, das Meer tobt unaufhaltsam. Im dunklen Kirchturm drängen sich Grete, ihre drei Kinder sowie viele andere ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote