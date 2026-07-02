Weg mit dem Alten!

Pünktlich zum Beginn der Sommerpause im regionalen Fussball setzten am Montag auf dem Oberstufenareal Ebnet in Frick die Bauarbeiten am Kunstrasenfeld ein.

Ist der Rasenteppich aus dem Jahr 2012 erst einmal abgelöst und aufgerollt, kann ein neuer Belag auf den noch gut erhaltenen Unterbau aufgezogen und mit Klemmschienen festgespannt werden. Spätestens Anfang August soll der neuen Belag spielbereit sein.

(sir)