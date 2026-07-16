Erfolgreich unterwegs

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  16.07.2026 Möhlin

Gutes erstes Halbjahr für die Raiffi Möhlin

Die Raiffeisenbank Möhlin setzt ihr Wachstum fort. Der Bruttogewinn im ersten Halbjahr beträgt 3,9 Millionen und der Reingewinn 0,6 Millionen Franken. Beide übertreffen das Vorjahr.

In den ersten sechs Monaten ...

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