Erfolgreich unterwegs

Die Raiffeisenbank Möhlin setzt ihr Wachstum fort. Der Bruttogewinn im ersten Halbjahr beträgt 3,9 Millionen und der Reingewinn 0,6 Millionen Franken. Beide übertreffen das Vorjahr.

Gutes erstes Halbjahr für die Raiffi Möhlin

Die Raiffeisenbank Möhlin setzt ihr Wachstum fort. Der Bruttogewinn im ersten Halbjahr beträgt 3,9 Millionen und der Reingewinn 0,6 Millionen Franken. Beide übertreffen das Vorjahr.

In den ersten sechs Monaten des Jahres konnte die Raiffi Möhlin/Rheinfelden das Eigenkapital um 2,8 Millionen Franken stärken. Die Gesamtkapitalquote beträgt neu komfortable 35,4 Prozent, bei einer regulatorischen Vorgabe von 21,0 Prozent. Somit gehört die Bank zu den bestkapitalisierten und sichersten Banken der Schweiz.

Auch das Ausleihungsvolumen stieg um 23,7 Millionen und beträgt nun 1,13 Milliarden Franken. Die Kundengelder erhöhten sich um 21,7 Millionen und betragen neu 1,1 Milliarden Franken. Die Wertschriften in den Kundendepots entwickelten sich dank unterstützender Börsen und neuen Investitionen sehr positiv und erhöhten sich um 10,7 Prozent auf 463 Millionen Franken. Das weiterhin sehr tiefe Zinsniveau mit einem Leitzins von 0 Prozent führte dagegen zu einer Abnahme des Zinserfolgs. Derzeit arbeiten 52 Personen bei der Raiffeisenbank Möhlin. Der in den letzten Jahren erfolgte Personalausbau entspricht der Strategie der Bank und unterstützt sie in ihrem Vorhaben, eine tragende Rolle in der Region wahrzunehmen. Inzwischen zählt die Bank 9074 Genossenschafterinnen und Genossenschafter.

Jubiläumsfonds

Als im Fricktal verwurzelte Bank spricht die Raiffeisenbank Möhlin Gelder aus ihrem Jubiläumsfonds, um unterschiedliche regionale Initiativen finanziell zu unterstützen. Das Ziel ist es, nachhaltige Projekte zu fördern, die das Leben in der Gemeinschaft bereichern. Das erste geförderte Projekt konnte im Frühjahr 2025 abgeschlossen werden. Weitere Projekte wurden in der Zwischenzeit umgesetzt oder sind noch in der Planungs- und Ausführungsphase. Für das zweite Halbjahr rechnet die Bank, trotz geopolitischer Unsicherheiten, mit weiterem Wachstum. Bei unveränderten Leitzinsen wird ein besseres Jahresergebnis erwartet als im Vorjahr. (mgt/nfz)