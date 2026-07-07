Ein unvergessliches Erlebnis

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  07.07.2026 Fricktal
Der Jodlerklub machte in Basel Werbung für Laufenburg und Rheinfelden. Foto: zVg
Der Jodlerklub machte in Basel Werbung für Laufenburg und Rheinfelden. Foto: zVg

Jodlerklub Laufenburg-Rheinfelden am Eidgenössischen Jodlerfest in Basel

Am Wochenende vom 27. und 28. Juni nahm der Jodlerklub Laufenburg-Rheinfelden am Eidgenössischen Jodlerfest in Basel teil. Trotz hochsommerlicher Temperaturen durfte der Klub sein Wettlied ...

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