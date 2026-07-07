Ein unvergessliches Erlebnis

Am Wochenende vom 27. und 28. Juni nahm der Jodlerklub Laufenburg-Rheinfelden am Eidgenössischen Jodlerfest in Basel teil. Trotz hochsommerlicher Temperaturen durfte der Klub sein Wettlied ...

Jodlerklub Laufenburg-Rheinfelden am Eidgenössischen Jodlerfest in Basel

Am Wochenende vom 27. und 28. Juni nahm der Jodlerklub Laufenburg-Rheinfelden am Eidgenössischen Jodlerfest in Basel teil. Trotz hochsommerlicher Temperaturen durfte der Klub sein Wettlied «Früehligsstrahle» am Samstagmittag unter der Leitung von Dirigentin Trudi Hunziker im angenehm klimatisierten Casinosaal vor zahlreichem Publikum vortragen – ein gelungener Auftritt, der den Sängerinnen und Sängern in bester Erinnerung bleiben wird und mit einem «Gut» belohnt wurde.

Jodlerfest – Fest der Kameradschaft

Am Nachmittag stand die Kameradschaft im Mittelpunkt. Der Jodlerklub pflegte den Kontakt mit einer Basler Fasnachtsclique, die man bereits im Frühling kennenlernen durfte. In geselliger Runde wurden die gemeinsamen Begegnungen vertieft, bevor sich die Festbesucher am Abend nach und nach auf den Heimweg machten.

Bereits am Sonntagmorgen reisten einige Mitglieder erneut früh nach Basel, um am feierlichen Festakt teilzunehmen. Anschliessend versammelte sich der grösste Teil des Klubs, um gemeinsam die erfreuliche Bewertung ihres Vortrags entgegenzunehmen.

Teilnahme am eindrücklichen Festumzug

Ein weiterer Höhepunkt folgte am Nachmittag mit der Teilnahme am grossen Festumzug. Der Jodlerklub präsentierte sich mit einem liebevoll gestalteten Wagen, auf dem selbstgebaute Stadttürme der beiden Städte Laufenburg und Rheinfelden zu bewundern waren. Gleichzeitig bot der Umzug die ideale Gelegenheit, auf das bevorstehende 100-Jahr-Jubiläum aufmerksam zu machen. Dieses wird am Samstag, 24. Oktober 2026, im Rahmen eines Jodlerabends in Gansingen gefeiert. Dafür wurden Flyer verteilt – zusammen mit feinen Fricktaler Kirschen. Gleichzeitig wurde auf den Flyern auch für neue Mitglieder geworben.

Der Jodlerklub Laufenburg-Rheinfelden bedankt sich herzlich bei allen Helferinnen und Helfern, die den Umzugswagen geplant, gebaut und den gelungenen Auftritt ermöglicht haben. «Ein besonderer Dank gilt zudem Hummel Sepp, der mit seinem wunderschönen Oldtimer-Traktor den Wagen nach Basel und sicher durch den Festumzug zog.»

Müde, aber glücklich, kehrten die Jodlerinnen und Jodler am Sonntagabend nach Hause zurück. Das abwechslungsreiche und kameradschaftliche Wochenende am Eidgenössischen Jodlerfest wird allen Beteiligten noch lange in bester Erinnerung bleiben. (mgt)