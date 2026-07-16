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Die Schatzsucher sind wieder unterwegs

  16.07.2026 Fokus
«Wir haben die Schatzsuche in Mumpf erfolgreich gemeistert», Mélanie (von links), Lenia, Leonie, Liam, Livio und Nicole. Foto: Nicole Beck
«Wir haben die Schatzsuche in Mumpf erfolgreich gemeistert», Mélanie (von links), Lenia, Leonie, Liam, Livio und Nicole. Foto: Nicole Beck

Auf zur grossen Schatzsuche!

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