Wenn die Grossen und Mächtigen dieser Welt auf dem umkämpften Boden der Realpolitik nicht mehr wissen wie weiter, treffen sie sich gerne in der Höhe, um Überblick zu gewinnen – und vielleicht auch, weil in der ...

Am Abgrund

Simone Rufli

Wenn die Grossen und Mächtigen dieser Welt auf dem umkämpften Boden der Realpolitik nicht mehr wissen wie weiter, treffen sie sich gerne in der Höhe, um Überblick zu gewinnen – und vielleicht auch, weil in der dünnen Luft die Kraft für die ganz harten Worte fehlt.

Mit dem Blick ins Tal, der so manches relativiert, machen sie sich dann daran, ihre Differenzen zu bereinigen, gemeinsam einen Weg aus der Krise zu suchen, Unstimmigkeiten zu beseitigen und Missverständnisse zu klären. Nicht länger jeder für sich in seiner Blase, sondern gemeinsam.

Der Weg auf den Berg mag umständlich und viel länger sein als der zum nächsten Sitzungszimmer, die direkte Konfrontation anstrengender als der Austausch von Protokollauszügen. Doch wenn sich unter die dicke Luft nach und nach Bergluft mischt, so ist das immerhin ein Anfang.

Ich frage mich seit längerem schon – würde so ein Gipfeltreffen nicht auch auf kommunaler Ebene im Fricktal Sinn machen? Ist es nicht an der Zeit, dass die Gemeindeammänner aus Wölflinswil und Oberhof – jeder begleitet von seinem Vize – die Rucksäcke packen, die Wanderschuhe schnüren und sich als Vierer-Seilschaft in die Berge zurückziehen? Gemeinsam am Abgrund stehen, könnte etwas auslösen.

Das Seminarhotel auf dem Bürgenstock ist gerade besetzt, aber SAC-Hütten gibt es genug.