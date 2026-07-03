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  03.07.2026 Kolumne

Am Abgrund

Simone Rufli

Wenn die Grossen und Mächtigen dieser Welt auf dem umkämpften Boden der Realpolitik nicht mehr wissen wie weiter, treffen sie sich gerne in der Höhe, um Überblick zu gewinnen – und vielleicht auch, weil in der ...

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