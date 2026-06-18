IM RAMPENLICHT REGION – FRICKTAL

Viele Menschen erleben die Welt anders – etwa Personen mit ADHS, Autismus oder Hochsensibilität sowie Menschen mit ...

Im Zentrum steht die Anerkennung

Das Beratungsunternehmen skogglade fördert Verständnis für Neurodiversität

Viele Menschen erleben die Welt anders – etwa Personen mit ADHS, Autismus oder Hochsensibilität sowie Menschen mit chronischen Erkrankungen wie ME/CFS oder Long Covid. Das Anliegen von skogglade ist, Neurodiversität anzuerkennen und neurodivergente Personen sowie chronisch Erkrankte im Alltag zu entlasten, Vertrauen und Sicherheit zu stärken und so Selbstwirksamkeit und Lebensqualität zu fördern.

«Während längerer Zeit konnte das Kind die Schule nicht mehr besuchen. Nun kommen die Kraft und die Freude am Schulalltag wieder», beschreiben Claudia Rittinghaus und Antonina Santoro ein Beispiel aus ihrer Beratungstätigkeit. Der Begriff «skogglade» kommt aus dem Nordischen und bedeutet Waldlichtung. «Wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, kann eine Lichtung helfen, wieder Orientierung zu finden», erklären Rittinghaus und Santoro.

Neurodiversität und Neurodivergenz

Im Zentrum des Angebots von skogglade steht die Anerkennung von Neurodiversität – also der Vielfalt, wie Menschen denken, fühlen und wahrnehmen. Mitgedacht werden Neurodivergenzen wie ADHS, Autismus und Hochsensibilität sowie chronische Erkrankungen wie ME/CFS und Long Covid und Menschen in belastenden Lebenssituationen. skogglade begleitet neurodivergente Personen individuell und gemeinsam mit ihrem Umfeld – in Familie, Schule und Beruf. Chronisch Erkrankte werden mit regulierungsfördernden Ansätzen unterstützt, zum Beispiel dem IHHT – Hypoxietraining, einem Training mit reduzierter Sauerstoffzufuhr zur Förderung von Regulation und Belastbarkeit im Alltag.

Zusätzlich berät skogglade Institutionen wie Schulen, Betriebe und Einrichtungen im Gesundheitswesen, die ihr Angebot neurodivergenzinformiert und traumasensibel gestalten möchten. «Viele Schwierigkeiten entstehen nicht aus der Person heraus, sondern aus dem Zusammenspiel mit den Anforderungen des Alltags und aus Unwissenheit oder Missverständnissen rund um ADHS und Autismus – in Familie, Schule, am Arbeitsplatz oder im sozialen Umfeld», so Rittinghaus und Santoro. Verhalten wird als sinnvolle Reaktion einer Person auf ihre Umgebung verstanden – jedes Verhalten macht für die Person, die es zeigt, Sinn.

Fachteam von Coaches und Beratenden

Bei skogglade hat sich ein Team von acht Coaches und Beratenden mit verschiedenen Spezialgebieten zusammengeschlossen. Zum Angebot gehören unter anderem:

• Begleitung von Menschen mit ADHS,

Autismus und PDA-Prof il sowie ihrem Umfeld im Familienalltag, im schulischen Kontext und am Arbeitsplatz

• Beratung von Angehörigen und Familienbegleitung (auch im PDA-Profil)

• Kindergruppen für ADHS, Autismus und weitere Neurodivergenzen

• Neurodivergenzinformierte Ernährung und Gesundheit

• Traumasensible Fachbegleitung mit Schwerpunkt auf Sicherheit, Stabilisierung, Selbstwirksamkeit und eine vertrauensvolle Beziehungsgestaltung im Alltag