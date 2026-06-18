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IM RAMPENLICHT REGION – FRICKTAL

  18.06.2026 Fricktal
Claudia Rittinghaus (links) aus Ittenthal ist Mitgründerin von skogglade und seit 2015 mit ihrer Praxis im Fricktal tätig. Gemeinsam mit Antonina Santoro und weiteren spezialisierten Fachpersonen bildet sie das Beratungsunternehmen skogglade. Foto: Janine Tschopp
Claudia Rittinghaus (links) aus Ittenthal ist Mitgründerin von skogglade und seit 2015 mit ihrer Praxis im Fricktal tätig. Gemeinsam mit Antonina Santoro und weiteren spezialisierten Fachpersonen bildet sie das Beratungsunternehmen skogglade. Foto: Janine Tschopp

Im Zentrum steht die Anerkennung

Das Beratungsunternehmen skogglade fördert Verständnis für Neurodiversität

Viele Menschen erleben die Welt anders – etwa Personen mit ADHS, Autismus oder Hochsensibilität sowie Menschen mit ...

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