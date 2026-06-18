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IM RAMPENLICHT REGION – FRICKTAL

  18.06.2026 Fricktal

Bad Schauenburg(er) Chirsi-Fest Wochenende
vom Freitag, 19. - Sonntag, 21. Juni 2026

Genussvolle Sommerabende am Freitag und Samstag - grosses Familienfest am Sonntag.

Freuen Sie sich auf feine Kulinarik, Live-Musik, regionale ...

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