IM RAMPENLICHT REGION – FRICKTAL

IM RAMPENLICHT REGION – FRICKTAL18.06.2026 Fricktal
Bad Schauenburg(er) Chirsi-Fest Wochenende
vom Freitag, 19. - Sonntag, 21. Juni 2026
Genussvolle Sommerabende am Freitag und Samstag - grosses Familienfest am Sonntag.
Freuen Sie sich auf feine Kulinarik, Live-Musik, regionale ...
Bad Schauenburg(er) Chirsi-Fest Wochenende
vom Freitag, 19. - Sonntag, 21. Juni 2026
Genussvolle Sommerabende am Freitag und Samstag - grosses Familienfest am Sonntag.
Freuen Sie sich auf feine Kulinarik, Live-Musik, regionale Spezialitäten und unvergessliche Momente für Gross und Klein.
Alle Infos auf www.badschauenburg.ch